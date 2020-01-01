Роджерс: Посмотрим, чего нам удастся добиться в матче с Ливерпулем

Наставник Лестера отметил, что его подопечные хотят прогрессировать.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал предстоящий матча 19 тура чемпионата Англии против Ливерпуля.

“Мы хотим продолжать прогрессировать как команда. Мы нацелены на предстоящий матч и с нетерпением ждем возможности встретиться с командой топ-класса.

Посмотрим, чего нам удастся добиться“, - цитирует специалиста пресс-служба Лестера.

Матч Лестер - Ливерпуль состоится в четверг, 26 декабря, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.