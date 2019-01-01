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Лингард: Я не понимаю, почему МЮ не может побеждать в каждой игре

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Хавбек считает, что неудачи команды могут быть связаны с образом мышления.
Джесси Лингард
Джесси Лингард
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард поделился своим мнением о нестабильной игре команды в нынешнем сезоне.

"Это странно. Возможно, дело в нашем образе мышления. Может, наш менталитет таков, что мы уже перед матчем думаем, что выиграем игру.

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Если мы сможем сохранить последовательность и стабильность в игре, которые демонстрировали в матчах против Манчестер Сити и Тоттенхэма, то добьемся успеха. Сейчас я не понимаю, почему мы не можем побеждать в каждой игре", - цитирует Лингарда Daily Mail.

Напомним, в последнем матче Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Уотфорду со счетом 2:0.

Ранее Джесси Лингард заявил, что вернулся в прежнюю форму.

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Теги: Джесси Лингард, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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