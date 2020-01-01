Ярмоленко выбыл из строя на несколько недель

Украинец получил травму и в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил травму и на некоторое время выбыл из строя.

Как сообщает Команда №1, украинец повредил заднюю поверхность бедра. Из-за повреждения футболист пропустит около 3-4 недель.

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Таким образом, Ярмоленко не сыграет минимум в пяти матчах - против Кристал Пэлас, Лестера, Борнмута, Джиллингема, Шеффилд Юнайтед и Эвертона. Предположительно, он сможет восстановиться к поединку против "лис", который состоится 22 января.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей за "молотобойцев", в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В последний раз он появлялся на поле 14 декабря, а в стартовый состав украинец не попадает с 23 ноября.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм.