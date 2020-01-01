Лестер - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Центральным матчем Boxing Day в АПЛ станет встреча лидеров - Ливерпуля и Лестера. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 26 декабря, в центральном матче 19-го тура АПЛ встретятся лидеры турнирной таблицы - Ливерпуль и Лестер Сити. Встреча состоится в Лестере на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в поединке у подопечных Клоппа. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Ливерпуля с коэффициентом 2.14, в то время как триумф хозяев поля оценили в 3.30. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.75.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу "лис" в 3.30, а победу "красных" - в 2.10. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.70.

Специалисты из конторы bet365 также не сомневаются в победе гостей поля, установив следующие котировки: победа Лестера - 3.25, победа Ливерпуля - 2.10, ничья - 3.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Лестер - Ливерпуль, которая начнется 26 декабря в 22:00 по киевскому времени.