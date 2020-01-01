Лестер - Ливерпуль: онлайн трансляция матча АПЛ

Лидеры чемпионата Англии сыграют между собой в четверг, 26 декабря. Следите за событиями матча Лестер - Ливерпуль в онлайн трансляции на нашем сайте.

Центральным матчем Boxing Day в АПЛ станет встреча лидеров турнирной таблицы - Ливерпуля и Лестера. Поединок состоится на Кинг Пауэр Стэдиум в рамках 19-го тура чемпионата Англии.

Онлайн трансляция матча Лестер - Ливерпуль будет доступна в этой новости в четверг, 26 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль уверенно занимает первое место, опережая Лестер на 10 очков и имея матч в запасе, который подопечные Клоппа пропустили, выигрывая титул клубного чемпиона мира, в Англии был сыгран тур.

В рамках АПЛ Ливерпуль на данный момент не потерпел ни одного поражения, единственный раз потеряв очки, сыграв вничью с Манчестер Юнайтед. Лестер же идет вторым, но в прошлом туре проиграл Манчестер Сити и теперь отрыв от “горожан“ составляет только 1 балл.

В своей истории команды встречались 112 раз, из которых Ливерпуль выиграл 48, а Лестер - 39. Еще 25 встреч завершились вничью.

В нынешнем сезоне на Энфилде Ливерпуль вырвал три очка благодаря пенальти, реализованному Джеймсом Милнером в компенсированное время.

У Лестера под вопросом участие полузащитников Барнса и Джеймса (травмы). Ливерпуль не сможет рассчитывать на четырех игроков - Ловрена, Матипа, Фабиньо и Окслейда-Чемберлена.