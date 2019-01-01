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Четыре игрока Ливерпуля пропустят два последних матча года

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Некоторые футболисты пропустят Boxing Day.
Алекс Окслейд-Чемберлен
Алекс Окслейд-Чемберлен
Getty Images

В Англии уже в четверг, 26 декабря, стартует Boxing Day, когда три тура чемпионата будут сыграны за одну неделю. Однако четыре футболиста Ливерпуля не смогут принять участие в этих поединках - Алекс Окслейд-Чемберлен, Джоэл Матип, Деян Ловрен и Фабиньо.

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"У Окслейд-Чемберлена травма лодыжки - он потянул связку. Мы должны посмотреть, как быстро он сможет справиться с этим повреждением. Я точно не знаю, сколько времени это займет, у меня была такая же травма в бытность игроком, но это было много лет назад

Что касается других, то Матип, Ловрен и Фабиньо достаточно хорошо восстанавливаются, но все же они не готовы к следующим играм, еще и в таком ритме", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Отметим, что Ливерпуль 26 декабря встретится в выездном поединке с Лестером, а 29 декабря примет на своем поле Вулверхэмптон.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп одним словом подвел итоги 2019 года.

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Теги: Юрген Клопп, Алекс Окслейд-Чемберлен, Деян Ловрен, Фабиньо, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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