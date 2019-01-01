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Клопп - об уходящем годе: У меня одно слово - вау

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Наставник Ливерпуля подвел итоги уходящего 2019 года.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своими впечатлениями обо всем, что произошло с ним и его командой в 2019 году.

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"Пришло время немного подумать об этом невероятном для футболистов, клуба в целом и наших фанатов годе. Вы знаете, что я не очень люблю оглядываться назад. Но как я могу игнорировать то, что мы все пережили в этом году?

У меня есть только одно слово - вау. Я горжусь многими вещами. Во-первых, шансом отпраздновать выигранный трофей. Никогда в жизни я не забуду ту ночь в Мадриде и следующий день в Ливерпуле, когда мы привезли домой трофей Лиги чемпионов.

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Помню, что однажды сказал, что когда это случится, город "взорвется". Думаю, я недооценил ситуацию. Эти сцены... Даже сейчас не могу вспоминать об этом без мурашек", - приводит слова Клопп официальный сайт Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп раскритиковал Клубный чемпионат мира.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Лига Чемпионов
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