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Экс-форвард Зари попал в сферу интересов трех английских клубов

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Деннис Бонавентуре в скором времени может перебраться в чемпионат Англии.
Деннис Бонавентуре
Деннис Бонавентуре
Getty Images

Нападающий Брюгге Денниса Бонавентуре попал в сферу интересов сразу трех клубов из Англии.

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По информации Foot Mercato, за талантливым форвардом наблюдают Манчестер Юнайтед, Арсенал и Эвертон. На данный момент клубы не делали предложения по трансферу нигерийца, но рассматривают вариант с его покупкой.

Значительно повлияло на это выступление Бонавентуре в Лиге чемпионов, где он оформил дубль в матче против Реала.

Стоит сказать, что в услугах форварда также заинтересованы Кристал Пэлас, Бетис и Боруссия М, которые уже сделали предложения.

Всего в текущем сезоне 22-летний футболист отыграл 25 матчей за Брюгге, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. 

Напомним, Деннис Бонавентуре перешел в Брюгге из луганской Зари в 2017 году.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Арсенал, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, Деннис Бонавентуре, Брюгге, трансфер
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