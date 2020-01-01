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Моуринью хочет, чтобы Тоттенхэм купил игрока Лилля

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Бубакари Сумаре может продолжить карьеру в АПЛ.
Бубакари Сумаре
Бубакари Сумаре
losc.fr

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассчитывает, что клуб осуществит трансфер полузащитника Лилля Бубакари Сумаре.

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По информации L`Equipe, португальский специалист попросил руководство клуба договориться с французским клубом о покупке 20-летнего француза. И это при том, что на этой позиции у Моуринью в расположении есть Дайер, Скипп, Ндомбеле, Ло Чельсо, Сиссоко, Алли, Уинкс и Ваньяма.

Бубакари Сумаре в текущем сезоне отыграл 23 матча за Лилль, в которых заработал одну красную карточку.

Стоит сказать, что к футболисту также присматривается еще один клуб из АПЛ - Манчестер Юнайтед, который рассматривает его как замену для Поля Погба.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью хочет вернуть Маруана Феллаини в Англию.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, чемпионат Англии, трансфер, Лилль, футбол
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