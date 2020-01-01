Клопп: Участвовать в таком количестве финалов - ненормально
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о том, что “мерсисайдцы“ выиграли три финала за шесть месяцев.
“Это гораздо лучше, чем проиграть в этих финалах. Если честно, это огромная разница!
Вы можете видеть, что мы стали лучше играть в финалах, ведь привыкли ко всеобщему воодушевлению вокруг и делаем правильные вещи в нужные моменты. Команда однозначно становится более зрелым, когда играет в финалах.
Я соглашусь с тем, что участвовать в таком количестве финалов - ненормально. Последние два года Ливерпуль невероятно прогрессирует.
Не только нам помогает опыт выступлений в финалах, но и то, как повысилось мастерство игроков Ливерпуля - это исключительно.
На данный момент все круто, до сегодняшнего дня все было супер“, - приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.
Напомним, что Ливерпуль - победитель Клубного чемпионата мира.
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