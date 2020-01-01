Клопп: Участвовать в таком количестве финалов - ненормально

Ливерпуль трижды побеждал в финалах за последние шесть месяцев.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о том, что “мерсисайдцы“ выиграли три финала за шесть месяцев.

“Это гораздо лучше, чем проиграть в этих финалах. Если честно, это огромная разница!

Вы можете видеть, что мы стали лучше играть в финалах, ведь привыкли ко всеобщему воодушевлению вокруг и делаем правильные вещи в нужные моменты. Команда однозначно становится более зрелым, когда играет в финалах.

Я соглашусь с тем, что участвовать в таком количестве финалов - ненормально. Последние два года Ливерпуль невероятно прогрессирует.

Не только нам помогает опыт выступлений в финалах, но и то, как повысилось мастерство игроков Ливерпуля - это исключительно.

На данный момент все круто, до сегодняшнего дня все было супер“, - приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Напомним, что Ливерпуль - победитель Клубного чемпионата мира.