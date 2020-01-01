Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клопп: Участвовать в таком количестве финалов - ненормально

Комментариев: 0
Ливерпуль трижды побеждал в финалах за последние шесть месяцев.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о том, что “мерсисайдцы“ выиграли три финала за шесть месяцев.

“Это гораздо лучше, чем проиграть в этих финалах. Если честно, это огромная разница!

Вы можете видеть, что мы стали лучше играть в финалах, ведь привыкли ко всеобщему воодушевлению вокруг и делаем правильные вещи в нужные моменты. Команда однозначно становится более зрелым, когда играет в финалах.

Я соглашусь с тем, что участвовать в таком количестве финалов - ненормально. Последние два года Ливерпуль невероятно прогрессирует.

Не только нам помогает опыт выступлений в финалах, но и то, как повысилось мастерство игроков Ливерпуля - это исключительно.

На данный момент все круто, до сегодняшнего дня все было супер“, - приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Напомним, что Ливерпуль - победитель Клубного чемпионата мира.

Поделись:
Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь