Сульшер: Манчестер Юнайтед хочет играть, как Ливерпуль

Наставник "красных дьяволов" под впечатлением от игры "мерсисайдцев".

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу игры “красных дьяволов“ в текущем сезоне.

“Сейчас мы находимся в середине сезона. Мы знали, что этот сезон будет годом взлетов и падений, который будет использоваться для подбора команды и состава на следующий сезон.

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Если у нас получится ускорить этот процесс, то ожидаю, что мы станем стабильнее и определенно более опытнее.

Сейчас мы отстаем от того, на что я надеялся. Мы хотим быть командой, которая доминирует и крушит соперников. Ливерпулю на это понадобилось несколько лет.

Нам нужно продолжать прогрессировать, это наш ориентир“, - рассказал Сульшер для Goal.

Отметим, что ранее бывший игрок МЮ раскритиковал “красных дьяволов“.