Фернандиньо покинет Манчестер Сити по окончании сезона
Бразилец не станет продлевать контракт с клубом.
Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез рассказал, что Фернандиньо покинет команду по окончании сезона.
Алжирец вместе с Бенжаменом Менди приняли участие в шоу от Sky Sports. Ведущий задавал вопросы футболистам, которые должны были быстро отвечать.
Ведущий спросил: “Кто покинет Манчестер Сити по окончании сезона?“. “Фернадиньо и Давид Силва“, - ответил Марез.
It appears Mahrez accidentally announces it will be Fernandinho's last season at City on Sky Sports Latest YouTube vid 😂. Mendy kind of gives him a “you weren't supposed to say that“ look pic.twitter.com/1KYo2iNTlZ— Follow @PrimeHendo (@PrimeHendo) December 24, 2019
Отметим, что Давид Силва ранее анонсировал свой уход с клуба, а вот по поводу Фернандиньо не было никакой информации.
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