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Фернандиньо покинет Манчестер Сити по окончании сезона

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Бразилец не станет продлевать контракт с клубом.
Фернандиньо
Фернандиньо
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез рассказал, что Фернандиньо покинет команду по окончании сезона.

Алжирец вместе с Бенжаменом Менди приняли участие в шоу от Sky Sports. Ведущий задавал вопросы футболистам, которые должны были быстро отвечать.

Ведущий спросил: “Кто покинет Манчестер Сити по окончании сезона?“. “Фернадиньо и Давид Силва“, - ответил Марез.

Отметим, что Давид Силва ранее анонсировал свой уход с клуба, а вот по поводу Фернандиньо не было никакой информации.

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Теги: Рияд Марез, Бенжамен Менди, Давид Силва, Фернандиньо, Манчестер Сити, АПЛ, футбол
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