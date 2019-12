Фернандиньо покинет Манчестер Сити по окончании сезона

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез рассказал, что Фернандиньо покинет команду по окончании сезона.

Алжирец вместе с Бенжаменом Менди приняли участие в шоу от Sky Sports. Ведущий задавал вопросы футболистам, которые должны были быстро отвечать.

Ведущий спросил: “Кто покинет Манчестер Сити по окончании сезона?“. “Фернадиньо и Давид Силва“, - ответил Марез.

It appears Mahrez accidentally announces it will be Fernandinho's last season at City on Sky Sports Latest YouTube vid 😂. Mendy kind of gives him a “you weren't supposed to say that“ look pic.twitter.com/1KYo2iNTlZ