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Экс-вратарь Челси - о конфликте с Сарри: Маурицио - бывший банкир, а теперь и тренер

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Грин рассказал о конфликте с итальянцем.
Роберт Грин
Роберт Грин
Getty Images

Бывший вратарь Челси Роберт Грин рассказал по поводу своего конфликта с экс-тренером лондонского клуба Маурицио Сарри.

“После ужасного поражение от Манчестер Сити 0:6 в раздевалке я высказал ему всю, что думаю. Все футболисты основного состава боялись сказать ему все в лицо.

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Сарри никогда не имел плана Б. Я не волновался о том, что будет после разговора, ведь я и так не играл за команду. У нас состоялся разговор повышенных тонах около 15 минут.

После разговора многие футболисты подходили и благодарили меня.

Сарри - бывший банкир, а теперь и тренер. У Маурицио в голове была только одна математика. Но тогда Сити детально разобрал его план на матч.

Он всегда говорил, что знает все, но у него была лишь всего одна тактика на матчи. Игроки Челси шли по одному пути“, - заявил Грин для The Athletic.

Напомним, что Грин завершил карьеру.

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Теги: Роберт Грин, Челси, Маурицио Сарри, АПЛ, футбол
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