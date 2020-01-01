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Кантона: Игра Манчестер Юнайтед напоминает мне секс со стариком

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Французский футболист недоволен игрой команды.
Эрик Кантона
Эрик Кантона
Getty Images

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Эрик Кантона раскритиковал клуб из-за игры в текущем сезоне.

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“Манчестер Юнайтед занимает особенное место в моем сердце, но когда я смотрю матчи команды, то игра напоминает мне секс со стариком. Он старается изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы.

Я уверен, что Манчестер Юнайтед сможет вернуться, ведь “красные дьяволы“ всегда были самым великим клубом в мире.

В метафоре, которую я привел ранее, я не говорю о себе“, - рассказал Кантона в эфире Youtube-канала Otro.

Напомним, что в последнем матче МЮ сенсационно проиграл.

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Теги: Эрик Кантона, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол
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