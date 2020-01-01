Анчелотти: Я хочу привить Эвертону привлекательный футбол

Итальянский специалист отметил, что доволен работой Дункана Фергюсона.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал, какой стиль он хочет привить своей новой команде.

“Я хочу привить команде привлекательный футбол, как игроки это делали в своих последних четырех играх. Они играли в качественный, привлекательный, наступательный и агрессивный футбол. Агрессивный - значит оказывать давление на оппонента.

Мне понравился футбол, в который они играли при Фергюсоне, и я думаю, что Дункан хорошо поработал за то короткое время, что он был здесь. Я считаю, что он проделал фантастическую работу. У них была хорошая оборона.

Он будет работать со мной, и мы можем говорить об этом каждый день“, - цитирует Анчелотти Goal.

Ранее Анчелотти рассказал, почему его боятся болельщики Ливерпуля.