Ярмоленко может покинуть Вест Хэм

Руководство "молотобойцев" недовольно формой украинца.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Источник утверждает, что боссы лондонской команды недовольны нестабильностью футболиста и планируют найти ему новое место работы.

Трансфер украинца оценивается в 18 миллионов евро.

В этом сезоне Ярмоленкос сыграл за Вест Хэм 15 матчей, где забил три гола и отдал результативную передачу.

Ранее Ярмоленко получил самую низкую оценку за матч против Вулверхэмптона от Whoscored.