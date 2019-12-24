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Ярмоленко может покинуть Вест Хэм

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Руководство "молотобойцев" недовольно формой украинца.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Источник утверждает, что боссы лондонской команды недовольны нестабильностью футболиста и планируют найти ему новое место работы.

Трансфер украинца оценивается в 18 миллионов евро.

В этом сезоне Ярмоленкос сыграл за Вест Хэм 15 матчей, где забил три гола и отдал результативную передачу.

Ранее Ярмоленко получил самую низкую оценку за матч против Вулверхэмптона от Whoscored.

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Теги: футбол, Вест Хэм, Андрей Ярмоленко
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.12.2019, 19:31
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гость
Он всегда был деревянным.
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