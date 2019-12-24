Ярмоленко может покинуть Вест Хэм
Руководство "молотобойцев" недовольно формой украинца.
Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.
Источник утверждает, что боссы лондонской команды недовольны нестабильностью футболиста и планируют найти ему новое место работы.
Трансфер украинца оценивается в 18 миллионов евро.
В этом сезоне Ярмоленкос сыграл за Вест Хэм 15 матчей, где забил три гола и отдал результативную передачу.
Ранее Ярмоленко получил самую низкую оценку за матч против Вулверхэмптона от Whoscored.
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