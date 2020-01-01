Лэмпард: Предыдущие тренера Челси потеряли топ-игроков

Лэмпард будет доверять молодежи.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард рассказал, что наставники клубов должны доверять молодым игрокам.

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“Нам нужно быть терпеливыми и поддерживать игроков, если не хотим оказаться в ситуации, в которой Челси был раньше.

Тогда в клубе были футболисты мирового уровня, которым было 20 или 21 года, но прошлые тренеры, возможно, не особо держались за них.

Я же хочу и буду поддерживать молодых игроков“, - цитирует Лэмпарда Goal.

Напомним, что в последнем матче Челси одержал победу над Тоттенхэмом.