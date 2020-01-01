Сульшер: С Погба всегда будут споры, но мы рады, что он вернулся

Француз может выполнять любые действия на поле.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал возможное появление Поль Погба в матче с Ньюкаслом.

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“Возможно, мы сможем выпустить его с первых минут. Поль может провести матч на любой позиции, это универсальный полузащитник, бокс-ту-бокс.

Он может уйти вглубь, сыграть через длинный пас, подняться выше и обыграться с кем-то из нападающих. С Марсьялем и Рэшфордом они создают шансы впереди.

В это прелесть игры Поля. Он лучший универсальный полузащитник в мире, который выполняет любую роль на поле.

Иногда от может отходить от задачи, которую я ему поручаю в матче. С ним всегда будут обсуждения касательно этого, однако мы рады, что он вернулся“, - приводит слова Сульшера Goal.

Ранее сообщалось, что Погба может перейти в Ювентус.