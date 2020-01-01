Жиру: Мне будет сложно остаться в Челси
Нападающий Челси Оливье Жиру прокомментировал свое положение в лондонском клубе.
“Мне будет сложно остаться в Челси. Я намерен поговорить с тренером. Скорее всего, произойдут перемены, ведь я не получаю недостаточно времени на поле.
Читай также: Дешам: Жиру нужно бежать из Челси уже зимой
Сейчас я игрок Челси. У меня еще есть несколько матчей, где я могу сыграть до открытия зимнего трансферного окна.
После этих матчей, мы сядем за стол переговоров и найдем лучшее решение для меня. Лига 1 - одно из возможных решений.
Попасть на Евро-2020 - мой приоритет. Наверное, это мое последнее соревнование в футболке сборной.
Я оставил свой след на чемпионатах Европы. Сосредоточен на этой цели и сделаю все возможное, чтобы принять участие“, - приводит слова Жиру Le Dauphine Libere.
Ранее сообщалось, что Жиру зимой может покинуть Челси.
Полная версия правил