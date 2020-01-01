Жиру: Мне будет сложно остаться в Челси

Француз хочет покинуть лондонский клуб.

Нападающий Челси Оливье Жиру прокомментировал свое положение в лондонском клубе.

“Мне будет сложно остаться в Челси. Я намерен поговорить с тренером. Скорее всего, произойдут перемены, ведь я не получаю недостаточно времени на поле.

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Сейчас я игрок Челси. У меня еще есть несколько матчей, где я могу сыграть до открытия зимнего трансферного окна.

После этих матчей, мы сядем за стол переговоров и найдем лучшее решение для меня. Лига 1 - одно из возможных решений.

Попасть на Евро-2020 - мой приоритет. Наверное, это мое последнее соревнование в футболке сборной.

Я оставил свой след на чемпионатах Европы. Сосредоточен на этой цели и сделаю все возможное, чтобы принять участие“, - приводит слова Жиру Le Dauphine Libere.

Ранее сообщалось, что Жиру зимой может покинуть Челси.