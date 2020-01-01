Анчелотти: Фанаты Ливерпуля волнуются, когда видят меня

Итальянский специалист отметил, что он много раз побеждал "красных".

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился деталями встречи с фанатами Ливерпуля, которая произошла после его назначения.

“Я гулял по городу и встретил болельщиков Ливерпуля. Мне показалось, что они боятся меня.

Они волнуются, когда видят меня, потому что я побеждал Ливерпуль много раз, возглавляя разные клубы“, - цитирует Анчелотти Mirror.

Отметим, что матч Кубка Англии Ливерпуль - Эвертон состоится 5 января.