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Анчелотти: Фанаты Ливерпуля волнуются, когда видят меня

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Итальянский специалист отметил, что он много раз побеждал "красных".
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился деталями встречи с фанатами Ливерпуля, которая произошла после его назначения.

“Я гулял по городу и встретил болельщиков Ливерпуля. Мне показалось, что они боятся меня.

Они волнуются, когда видят меня, потому что я побеждал Ливерпуль много раз, возглавляя разные клубы“, - цитирует Анчелотти Mirror.

Отметим, что матч Кубка Англии Ливерпуль - Эвертон состоится 5 января.

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Теги: футбол, Карло Анчелотти, Эвертон, Ливерпуль
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