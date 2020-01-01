Два игрока Манчестер Юнайтед могут покинуть команду в январе
Маркос Рохо и Неманья Матич не входят в планы главного тренера "красных дьяволов".
Руководство Манчестер Юнайтед предупредило защитника Маркоса Рохо и полузащитника Неманью Матича, что они могут искать себе новое место работы зимой, сообщает Daily Star.
Источник утверждает, что исполнительный директор клуба Эд Вудворд готов продать футболистов, потому что они входят в планы главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
Отмечается, что после ухода Жозе Моуринью в прошлом году серб стал редко появляться в стартовом составе МЮ, проиграв конкуренцию молодому хавбеку Скотту Мактоминею.
Рохо, в свою очередь, не попадает в состав из-за постоянных травм и большой конкуренции на позицию центрального защитника.
Ранее сообщалось, что Поль Погба приступил к тренировкам в Манчестер Юнайтед.
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