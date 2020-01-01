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Два игрока Манчестер Юнайтед могут покинуть команду в январе

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Маркос Рохо и Неманья Матич не входят в планы главного тренера "красных дьяволов".
Неманья Матич и Маркос Рохо
Неманья Матич и Маркос Рохо
Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед предупредило защитника Маркоса Рохо и полузащитника Неманью Матича, что они могут искать себе новое место работы зимой, сообщает Daily Star.

Источник утверждает, что исполнительный директор клуба Эд Вудворд готов продать футболистов, потому что они входят в планы главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

Отмечается, что после ухода Жозе Моуринью в прошлом году серб стал редко появляться в стартовом составе МЮ, проиграв конкуренцию молодому хавбеку Скотту Мактоминею.

Рохо, в свою очередь, не попадает в состав из-за постоянных травм и большой конкуренции на позицию центрального защитника. 

Ранее сообщалось, что Поль Погба приступил к тренировкам в Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Маркос Рохо, Неманья Матич, Манчестер Юнайтед
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