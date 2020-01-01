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Моуринью: В АПЛ нет места тому, что сделал Рюдигер

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Наставник Тоттенхэма считает, что говорить нужно о поведении игрока Челси в моменте с удалением Сон Хын Мина.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался по поводу удаления Сон Хын Мина в матче против Челси, а также раскритиковал действия Антонио Рюдигера в этом эпизоде.

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“Мы должны сконцентрировать свое внимание на том, что сделал Рюдигер, а не на Соне. Конечно, я имею ввиду не проявление расизма, а эту странную красную карточку. В АПЛ нет места тому, что сделал Рюдигер.

Вставай и играй, ты же мужик! Это Англия! Такое можно проворачивать в Латинской Америке, Италии, Испании или Португалии. Для них это вполне нормаль, но не для Премьер-лиги.

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Вот как вы думаете, в следующем матче Рюдигер будет играть или он не выйдет на поле из-за полученной травмы? Я абсолютно уверен, что он сыграет в следующей игре.

Так почему все говорят про Сона, но не обсуждают Рюдигера?“, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Рюдигер лежит на газоне после удара от Сон Хын Мина
Рюдигер лежит на газоне после удара от Сон Хын Мина
Getty Images

Напомним, Тоттенхэм всухую уступил Челси (0:2) на своем поле. С 62-й минуты встречи “шпоры“ играли в меньшинстве.

Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Челси.

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Теги: Жозе Моуринью, Сон Хын Мин, Антонио Рюдигер, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, удаление
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