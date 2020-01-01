Моуринью: В АПЛ нет места тому, что сделал Рюдигер

Наставник Тоттенхэма считает, что говорить нужно о поведении игрока Челси в моменте с удалением Сон Хын Мина.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался по поводу удаления Сон Хын Мина в матче против Челси, а также раскритиковал действия Антонио Рюдигера в этом эпизоде.

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“Мы должны сконцентрировать свое внимание на том, что сделал Рюдигер, а не на Соне. Конечно, я имею ввиду не проявление расизма, а эту странную красную карточку. В АПЛ нет места тому, что сделал Рюдигер.

Вставай и играй, ты же мужик! Это Англия! Такое можно проворачивать в Латинской Америке, Италии, Испании или Португалии. Для них это вполне нормаль, но не для Премьер-лиги.

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Вот как вы думаете, в следующем матче Рюдигер будет играть или он не выйдет на поле из-за полученной травмы? Я абсолютно уверен, что он сыграет в следующей игре.

Так почему все говорят про Сона, но не обсуждают Рюдигера?“, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Рюдигер лежит на газоне после удара от Сон Хын Мина Getty Images

Напомним, Тоттенхэм всухую уступил Челси (0:2) на своем поле. С 62-й минуты встречи “шпоры“ играли в меньшинстве.

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