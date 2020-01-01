Лукаку: Однажды я отвел Погба в сторону и сказал, что с МЮ все кончено

Бельгиец признался, что в клубе постоянно обращали внимание на его ошибки.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку признался, что Поль Погба знал о его желании покинуть Манчестер Юнайтед.

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“Однажды я отвел Погба в сторону и сказал, что с Манчестер Юнайтед все кончено. Было ощущение, что только я и Поль были виновны в провалах Манчестер Юнайтед.

С самого начала все было вроде: “Да, но...“. Я забил в Суперкубке УЕФА, но они сказали: “Да, но тот момент ты запорол“.

Когда я дебютировал за МЮ в чемпионате Англии, я забил Вест Хэму, но они сказали: “Да, но...“. С тех пор я думал о том, что будет, если я покину клуб. Один год в Манчестер Юнайтед стирает предыдущие восемь“, - приводит слова Лукаку CalcioMercato.

Напомним, Лукаку перешел из МЮ в Интер летом.

В этом сезоне Ромелу Лукаку провел за “нерадзурри“ 22 матча, где забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.