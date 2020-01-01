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Юнгберг войдет в тренерский штаб Артеты

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Шведский специалист останется в лондонском клубе.
Фредрик Юнгберг
Фредрик Юнгберг
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета поведал о дальнейшей судьбе Фредрика Юнгберга, который исполнял роль наставника команды после ухода Унаи Эмери.

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“Мы с Фредди поговорили после матча с Эвертоном. Я рассказал ему о своих идеях и людях, которых собираюсь включить в свой штаб, их ролях и обязанностях. Мне хотелось узнать, что он думает об этом.

Мы считаем, что наилучшим решением для него будет остаться с нами. Юнгберг знаком с игроками и ситуацией в команде. Его понимание игры поможет нам стать лучше.

Мы с ним были знакомы ранее и теперь начнем новую главу. Он произвел на меня очень хорошее впечатление и готов помочь команде“, - цитирует испанца пресс-служба “канониров“.

На данный момент Арсенал занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 23 пункта.

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Теги: футбол, Арсенал, Фредрик Юнгберг, Микель Артета
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