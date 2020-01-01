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Виллиан: Матч против Тоттенхэма стал одним из лучших в этом сезоне

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Бразилец отметил, что его команде нужно продолжать победную серию.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Вингер Челси Виллиан прокомментировал выездную победу над Тоттенхэмом в рамках 18 тура чемпионата Англии (0:2).

“Это была одна из лучших наших игр в этом сезоне, теперь нужно продолжать в том же духе.

Челси не может и дальше переживать взлеты и падения. Нам нужно воспользоваться моментом и продолжать работать.

Впереди у нас много матчей, и если мы хотим оставаться близко к вершине, нужно побеждать в большинстве из них“, - цитирует футболиста официальный сайт “синих“.

Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Челси.

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Теги: футбол, Виллиан, Челси, Тоттенхэм, АПЛ
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