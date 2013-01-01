Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Анчелотти: Если Ибрагимович хочет получать радость от игры в Эвертоне, то может приходить

Комментариев: 0
Итальянский специалист готов принять в свою команду шведского нападающего.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал слухи о переходе форварда Златана Ибрагимовича 

“Я работал со многими невероятными футболистами. Ибрагимович - мой хороший друг.

Не знаю, какое решение но примет в итоге, но надо ему позвонить. Если он хочет получать радость от игры в Эвертоне, то может приходить“, - приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Милан может подписать Ибрагимовича в декабре.

Поделись:
Теги: футбол, Карло Анчелотти, Златан Ибрагимович, Эвертон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь