Анчелотти: Если Ибрагимович хочет получать радость от игры в Эвертоне, то может приходить

Итальянский специалист готов принять в свою команду шведского нападающего.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал слухи о переходе форварда Златана Ибрагимовича

“Я работал со многими невероятными футболистами. Ибрагимович - мой хороший друг.

Не знаю, какое решение но примет в итоге, но надо ему позвонить. Если он хочет получать радость от игры в Эвертоне, то может приходить“, - приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Милан может подписать Ибрагимовича в декабре.