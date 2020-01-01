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Гвардиола - о графике в АПЛ: Поместим игроков в холодильник, чтобы они восстановились

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Испанский специалист остался недоволен календарем своих подопечных.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола раскритиковал график матчей английской Премьер-лиги на Boxing day.

“Я написал письмо в Премьер-лигу, чтобы поблагодарить их. После матча с Вулверхэмптоном мы обязательно поместим игроков в холодильник, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к поединку с Шеффилд Юнайтед“, - цитирует Гвардиолу BBC.

Отметим, что “горожане“ сыграют на выезде с Вулверхэмптоном 27 декабря, а уже 29 декабря примут на своем поле Шеффилд Юнайтед.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, АПЛ
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