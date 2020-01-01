Гвардиола: Нереалистично думать о том, что мы сможем догнать Ливерпуль

Испанский специалист не верит, что команде удастся обогнать Ливерпуль.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал гонку за чемпионство в АПЛ.

“Я надеюсь, что Лестер проведет хороший матч против Ливерпуля. Нереалистично думать, что мы сможем догнать команду, которая выиграла 16 матчей из 17.

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Если Ливерпуль проиграет несколько игр, а мы будем побеждать, то что-то, может, получиться. Но я сомневаюсь, что Ливерпуль проиграет 4-5 раз за 10-11 матчей. Ливерпуль - невероятно сильная команда.

Мы должны расслабиться, пытаться выигрывать матчи, обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Отметим, что “горожани“ отстают от Ливерпуля на 11 очков, при этом у “мерсисайдцев“ на одну игру меньше.

Напомним, что в последнем матче Манчестер Сити обыграл Лестер.

Ранее сообщалось, что Гвардиола не спешит продлевать контракт с клубом.