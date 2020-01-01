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Де Хеа допустил грубую ошибку в матче против Уотфорда

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Испанец выронил мяч с рук.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

В 18-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед отправился в гости к Уотфорду. Победу одержали “шершни“ (2:0), которые воспользовались ошибками “красных дьяволов“.

Первый гол “шершни“ забили благодаря ошибки Де Хеа. Испанец не смог справиться с легким ударом Сарра, выронив мяч в собственные ворот.

Вашему вниманию грубые ошибки футболистов Манчестер Юнайтед:

Отмечается, что Де Хеа допустил 6 результативных ошибок с начала сезона 2018-2019. Это худший результат в АПЛ среди всех футболистов за этот период.

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Теги: Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед, АПЛ, Уотфорд, ляп, грубая ошибка
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