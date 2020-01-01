Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лэмпард: Челси показал, что может бороться против топ-клуба

Комментариев: 0
"Синие" прервали череду поражений.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над Тоттенхэмом (2:0) в рамках 18-го тура АПЛ.

“Для меня победа очень много значит, но сейчас речь о клубе и фанатах. Они продолжали поддерживать нас после нескольких поражений, они знают, что мы - молодая команда.

Читай также: Моуринью: Удаление Сона усложнило нам игру

Мои футболисты показали, что могут бороться и играть против топ-команды, ведь Тоттенхэм - отличная команда. Сегодня нам удалось все, поэтому мы можем праздновать победу. Мы не в восторге от игры, но можем быть довольны ее“, - рассказал Лэмпард для BBC.

Также Фрэнк Лэмпард прокомментировал то, что Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов Тоттенхэма.

“Как я понял, было расистское высказывание или жест. Я знаю, что Антонио сообщил об этом Аспиликуэте на поле.

У них состоялся разговор с официальными лицами. Независимо от того, на каком стадионе это произошло, мы не хотим расизм в футболе“, - заявил главный тренер Челси.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, Тоттенхэм, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь