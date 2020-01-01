Лэмпард: Челси показал, что может бороться против топ-клуба

"Синие" прервали череду поражений.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над Тоттенхэмом (2:0) в рамках 18-го тура АПЛ.

“Для меня победа очень много значит, но сейчас речь о клубе и фанатах. Они продолжали поддерживать нас после нескольких поражений, они знают, что мы - молодая команда.

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Мои футболисты показали, что могут бороться и играть против топ-команды, ведь Тоттенхэм - отличная команда. Сегодня нам удалось все, поэтому мы можем праздновать победу. Мы не в восторге от игры, но можем быть довольны ее“, - рассказал Лэмпард для BBC.

Также Фрэнк Лэмпард прокомментировал то, что Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов Тоттенхэма.

“Как я понял, было расистское высказывание или жест. Я знаю, что Антонио сообщил об этом Аспиликуэте на поле.

У них состоялся разговор с официальными лицами. Независимо от того, на каком стадионе это произошло, мы не хотим расизм в футболе“, - заявил главный тренер Челси.

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