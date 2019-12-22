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Рюдигер - о расизме: Когда эта дичь прекратится?

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Немец не понимает, как в 2019-м году может существовать расизм.
Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигер
Getty Images

Защитник Челси Антонио Рюдигер прокомментировал инцидент в матче с Тоттенхэмом, где болельщики “шпор“ проявили расизм.

“Очень печально опять столкнуться с расизмом на футбольном матче, но говорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не делать, то через пару дней об этом забудут (как всегда).

Мне не хочется ничего предъявлять в этой ситуации Тоттенхэму как клубу, поскольку виноваты лишь два идиота. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков “шпор“ со словами поддержки - спасибо вам большое за это.

Я очень надеюсь, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. На таком современном стадионе, как у Тоттенхэма, с десятками теле- и видеокамер, это реально.

Но если не получится, тогда нужно найти свидетелей этого инцидента. На дворе 2019 год, расизм по-прежнему существует, и это позор. Когда же эта дичь прекратится?“, - написал Рюдигер в Twitter.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Антонио Рюдигер, Челси, Тоттенхэм, расизм, футбол
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