Рюдигер - о расизме: Когда эта дичь прекратится?

Защитник Челси Антонио Рюдигер прокомментировал инцидент в матче с Тоттенхэмом, где болельщики “шпор“ проявили расизм.

“Очень печально опять столкнуться с расизмом на футбольном матче, но говорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не делать, то через пару дней об этом забудут (как всегда).

Мне не хочется ничего предъявлять в этой ситуации Тоттенхэму как клубу, поскольку виноваты лишь два идиота. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков “шпор“ со словами поддержки - спасибо вам большое за это.

Я очень надеюсь, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. На таком современном стадионе, как у Тоттенхэма, с десятками теле- и видеокамер, это реально.

Но если не получится, тогда нужно найти свидетелей этого инцидента. На дворе 2019 год, расизм по-прежнему существует, и это позор. Когда же эта дичь прекратится?“, - написал Рюдигер в Twitter.

It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4)