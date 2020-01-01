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Моуринью: Удаление Сона усложнило нам игру

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Тоттенхэм доигрывал матч вдесятером.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью подвел итоги проигранного матча с Челси (0:2) в рамках 18-го туре АПЛ.

“Думаю, что в первом тайме Челси сыграл лучше. Мы должны винить только себя в пропущенных голах. В первом случае был розыгрыш углового, во втором - пенальти.

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Второй там мы провели гораздо лучше, а после удаления у нас стало на одного игрока меньше, что усложнило игру. Несмотря на это, мы отреагировали, продемонстрировали гордость. Мы хотели  забить и изменить игру, но это было невозможно“, - рассказал Моуринью.

Также Жозе Моуринью прокомментировал то, что Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов Тоттенхэма.

“Я ничего не видел. Я увидел, как судья следовал протоколу. Он подошел ко мне и Лэмпарду и сообщил нам о том, что происходит.

Протокол был соблюден, и мы - один из клубов. Все клубы заодно в этой ситуации, и, конечно, мы разочарованы таким вещами“, - приводит слова Моуринью Sky Sport.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ, Антонио Рюдигер, расизм, футбол, Челси
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