Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов Тоттенхэма

Матч Тотенхэма против Челси даже останавливали на время из-за расизма.

Болельщики Тоттенхэма во время домашнего матча 18-го тура английской Премьер-лиги против Челси скандировали расистские кричалки в адрес защитника "синих" Антонио Рюдигера. Диктор стадиона трижды призывал фанатов "шпор" прекратить оскорблять футболиста, а один раз арбитр взял паузу и подошел к тренерам команд Жозе Моуринью и Фрэнку Лэмпарду.

Вероятно, причиной такого поведения поклонников Тоттенхэма стал эпизод с удалением нападающего Сон Хын Мина. Кореец получил красную карточку в середине второго тайма за удар ногой в корпус Рюдигера.

Именно после этого защитника стали регулярно оскорблять поклонники Тоттенхэма, изображавшие обезьян.