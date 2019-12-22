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Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов Тоттенхэма

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Матч Тотенхэма против Челси даже останавливали на время из-за расизма.
Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов Тоттенхэма
Getty Images

Болельщики Тоттенхэма во время домашнего матча 18-го тура английской Премьер-лиги против Челси скандировали расистские кричалки в адрес защитника "синих" Антонио Рюдигера. Диктор стадиона трижды призывал фанатов "шпор" прекратить оскорблять футболиста, а один раз арбитр взял паузу и подошел к тренерам команд Жозе Моуринью и Фрэнку Лэмпарду.

Вероятно, причиной такого поведения поклонников Тоттенхэма стал эпизод с удалением нападающего Сон Хын Мина. Кореец получил красную карточку в середине второго тайма за удар ногой в корпус Рюдигера.

Именно после этого защитника стали регулярно оскорблять поклонники Тоттенхэма, изображавшие обезьян.

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Комментариев (1)
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thebestdraw    22.12.2019, 23:11
Оценка:  +2
thebestdraw
пусть идёт поплачет как Тайсон. Тогда его весь мир пожалеет
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