Тоттенхэм - Челси 0:2 видео голов и обзор матча АПЛ

Подопечные Моуринью на своем поле проиграли команде Лэмпарда.

Тоттенхэм - Челси: видео голов Getty Images

В центральном матче 18-го тура АПЛ Тоттенхэм на своем поле уступил Челси.

Дважды в воротах “шпор“ отметился Виллиан. Матч также заполнился 7-ю желтыми карточками и прямым удалением Сон Хын Мина на 62-й минуте.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Челси:

Тоттенхэм – Челси – 0:2

Голы: Виллиан, 12, 45+4 (пен)

Тоттенхэм: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген (Роуз, 74) – Дайер (Эриксен, 46), Сиссоко – Моура (Ндомбеле, 74), Алли, Сон Хын Мин – Кейн.

Челси: Аррисабалага - Зума, Рюдигер, Томори – Аспиликуэта (Джеймс, 80), Канте, Ковачич (Жоржиньо, 68), Алонсо - Виллиан, Маунт – Абрахам (Батшуайи, 80).

Предупреждения: Алли, Гассанига, Сиссоко, Альдервейрельд – Зума, Ковачич, Рюдигер

Удаление: Сон Хын Мин, 62 (прямая красная карточка)