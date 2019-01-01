Тоттенхэм всухую уступил Челси в лондонском дерби

Центральный матч тура помимо голов запомнился многочисленными фолами, желтыми карточками и удалением Сон Хын Мина.

В центральном матче 18-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби - Тоттенхэм на своем поле принимал Челси. Интриги этому поединку прибавляло и то, что наставник “синих“ Фрэнк Лэмпард в прошлом выигрывал трофеи с клубом под руководством Жозе Моуринью, который недавно возглавил Тоттенхэм. Противостояние учителя и ученика добавило интриги к поединку.

С первых же минут гости захватили инициативу, качественно играли в защите, минимально ошибались в центре поля и без проблем добирались до штрафной соперника. А вот подопечные “Особенного“, казалось, никак не могли найти себя в игре, допускали ошибки на приеме мяча, отдавали неточные передачи.

Челси продолжать оказывать давление на противника и, в итоге, заработал угловой, который стал знаковым для команды. Виллиан разыграл угловой с Ковачичем, после получил мяч обратно, сместился в центр и нанес потрясающий обводящий удар в дальний угол, сделав счет на табло 0:1.

После пропущенного мяча казалось, что “шпоры“ на всех порах понесутся отыгрываться, однако этого так и не произошло. Все та же достаточно вялая игра в центре и в атаке, Дайер вовсе не поспевал за соперником, постоянно проигрывая позиционно.

За пару минут до конца первого тайма случился жесткий конфликт между Деле Алли и Матео Ковачичем - Алли со спины подбежал к сопернику, и на скорости запрыгнул ему на спину. Оба футболиста оказались на газоне, после чего и произошел скандал, на который моментом отреагировали другие футболисты и арбитр - Алли и Ковачич увидели перед собой желтую карточку.

Но самый интересный момент произошел уже в добавленное время - Гассанига решил сыграть на выходе и снес Маркоса Алонсо в штрафной. Но главным в этом всем было то, что Гассанига играл с вытянутой ногой, а значит должен был быть пенальти.

Арбитр Энтони Тейлор вначале неправильно отреагировал эпизод, решил, что правила нарушил Алонсо. На помощь пришел видеоассистент и после использования VAR Тейлор указал на точку, а также показал киперу “горчичник“. Пенальти уверенно реализовал Виллиан, который обманул голкипера, заставив его прыгнуть в другую сторону.

После перерыва Тоттенхэм вышел на поле с небольшими изменениями в составе - вместо провалившего игру Дайера на поле появился Эриксен, и подопечные Моуринью действительно стали играть более опасно.

Со стартовых минут второй половины встречи было видно, что “шпоры“ твердо намерены хотя бы завершить матч вничью, но им никак не удавалось довести дело до финального точного удара по воротам. Зато “синие“ забили - быстрая контратака привела к удару Абрахама, но взятие ворот не засчитали, так как Тэмми оказался в офсайде.

Окончательной точкой для Тоттенхэма стало удаление Сон Хын Мина на 62-й минуте встречи. В игровом Рюдигер столкнулся с корейцем и тот, упав на газон, сделал отмашку ногой в сторону соперника, после которой Антонио также оказался на газоне. Тейлор долго совещался с видеоассистентом и все же показал Сон Хын Мину прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Оставшуюся половину второго тайма команды просто доигрывали - Челси вполне устраивал счет, хотя они все равно создавали опасные моменты, а Тоттенхэм все же пытался отыграться, но им это особо не удавалось и в полном составе, а в меньшинстве острота их атак стала еще ниже. В конечном итоге встреча так и завершилась со счетом 0:2 в пользу Челси, а Лэмпард в своем первом противостоянии с “Особенным“ сумел одержать победу.

Таким образом, “синие“ сохранили свое четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 балла, а Тоттенхэм расположился на 7-й строчке, оставшись при своих же 26 пунктах. В следующем туре Челси примет Саутгемптон (26 декабря), а Тоттенхэм сыграет против Брайтона (26 декабря).

Тоттенхэм – Челси – 0:2

Голы: Виллиан, 12, 45+4 (пен)

Тоттенхэм: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген (Роуз, 74) – Дайер (Эриксен, 46), Сиссоко – Моура (Ндомбеле, 74), Алли, Сон Хын Мин – Кейн.

Челси: Аррисабалага - Зума, Рюдигер, Томори – Аспиликуэта (Джеймс, 80), Канте, Ковачич (Жоржиньо, 68), Алонсо - Виллиан, Маунт – Абрахам (Батшуайи, 80).

Предупреждения: Алли, Гассанига, Сиссоко, Альдервейрельд – Зума, Ковачич, Рюдигер

Удаление: Сон Хын Мин, 62 (прямая красная карточка)