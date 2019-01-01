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Уотфорд сенсационно нанес поражение МЮ

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МЮ потерпел поражение от худшей команды АПЛ.
МЮ проиграл Уотфорду
МЮ проиграл Уотфорду
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Манчестер Юнайтед в 18-м туре проиграли худшей команде чемпионата Уотфорду 0:2. Грубые ошибки Давида Де Хеа и Аарона Ван-Биссаки на старте второй половины, позволили "шмелям" забить два гола.

Даже эта победа не позволила Уотфорду покинуть последнее место в таблице. Юнайтед же вновь оказался вне Топ-6 таблицы.

Уотфорд – Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Сарр, 50, Дини, 54 (с пенальти).

Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре (Чалоба, 69), Капу (Перейра, 77), Хьюз, Сарр (Саксесс, 87), Дини, Деулофеу.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Мактомини (Мата, 72), Фред -  Лингард (Погба, 64), Джеймс (Гринвуд, 58), Рашфорд — Марсьяль.

Предупреждения: Капу, Дукуре, Кэткарт - Шоу

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