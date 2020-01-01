Гвардиола: Без Артеты в Манчестер Сити теперь все по-другому
Бывший помощник Гвардиолы возглавил Арсенал.
Главный тренер английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола после победы над Лестером прокомментировал переход своего бывшего помощника Микеля Артеты в лондонский Арсенал.
"Без Артеты в Манчестер Сити теперь все по-другому. Это была ключевая фигура моего тренерского штаба.
Хочу пожелать Микелю удачи в его тренерской карьере в Арсенале", - сказал Гвардиола в интервью ВВС.
Стоит отметить, что в лондонском клубе Артета сменил Унаи Эмери. Его контракт с "канонирами" рассчитан три с половиной года.
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