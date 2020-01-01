Гвардиола: Без Артеты в Манчестер Сити теперь все по-другому

Бывший помощник Гвардиолы возглавил Арсенал.

Главный тренер английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола после победы над Лестером прокомментировал переход своего бывшего помощника Микеля Артеты в лондонский Арсенал.

"Без Артеты в Манчестер Сити теперь все по-другому. Это была ключевая фигура моего тренерского штаба.

Хочу пожелать Микелю удачи в его тренерской карьере в Арсенале", - сказал Гвардиола в интервью ВВС.

Стоит отметить, что в лондонском клубе Артета сменил Унаи Эмери. Его контракт с "канонирами" рассчитан три с половиной года.