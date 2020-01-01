Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола: Без Артеты в Манчестер Сити теперь все по-другому

Комментариев: 0
Бывший помощник Гвардиолы возглавил Арсенал.
Пеп Гвардиола и Микель Артета
Пеп Гвардиола и Микель Артета
Getty Images

Главный тренер английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола после победы над Лестером прокомментировал переход своего бывшего помощника Микеля Артеты в лондонский Арсенал.

"Без Артеты в Манчестер Сити теперь все по-другому. Это была ключевая фигура моего тренерского штаба.

Хочу пожелать Микелю удачи в его тренерской карьере в Арсенале", - сказал Гвардиола в интервью  ВВС.

Стоит отметить, что в лондонском клубе Артета сменил Унаи Эмери. Его контракт с "канонирами" рассчитан три с половиной года.

Поделись:
Теги: Пеп Гвардиола, Микель Артета
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь