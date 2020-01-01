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Манчестер Сити - Лестер 3:1 Видео голов и обзор матча

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"Горожане" обыграли прямого конкурента по турнирной таблице АПЛ.
Манчестер Сити - Лестер 3:1
Манчестер Сити - Лестер 3:1
Getty Images

Манчестер Сити обыграл Лестер в центральном матче 18-го тура чемпионата Англии (3:1) и вплотную подобрался к "лисам" в турнирной таблице.

Гости открыли счет в середине первого тайма, отличился нападающий Джейми Варди. Спустя восемь минут Рияд Марез восставил паритет, а в коцновке первого тайма "горожане" вышли вперед благодаря точному удару Илкая Гюндогана. На 70-й минуте Сити забил свой третий мяч в поединке - постарался Габриэл Жезус.

Смотрите видеообзор этого поединка:

Манчестер Сити — Лестер 3:1
Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43 (пен.), Жезус, 70 — Варди, 22

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне (Агуэро, 90+1), Гюндоган (Родриго, 79), Б. Силва — Марез, Жезус, Стерлинг (Фоден, 89).

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес (Грей, 68), Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64) — Варди.

Предупреждения: де Брюйне, Гюндоган — Ндиди, Сеюнджю.

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Теги: Манчестер Сити, Англия, Лестер
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