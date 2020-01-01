Ман Сити добыл волевую победу над Лестером

Команда Гвардиолы добыла победу в матче преследователей Ливерпуля.

Манчестер Сити обыграл Лестер в центральном матче 18-го тура АПЛ.

Начался матч очень спокойно – за первую половину тайма Лестер ни разу не пробил по воротам хозяев, тогда как Ман Сити пробил 7 раз, но опасным оказался лишь выстрел Кевина де Брюйне в штангу после своего соло.

На 22-й минуте Лестер неожиданно забил с первого же момента. Барнс вывел Варди на свидание с голкипером. Джейми сблизился с Эдерсоном, пробив над бразильцем ударом с угла вратарской площади.

Впрочем, Ман Сити не смутился и еще до перерыва вышел вперед. Сперва Марез завершил сольный проход удачным ударом с линии штрафной площади.

А затем Рахим Стерлинг ловким финтом заработал пенальти для Гюндогана. Илкай пробил точно под угол.

После перерыва игра прошла под диктовку Ман Сити. Рияд Марез имел достаточно шансов, но его опаснейшие удары становились либо добычей Шмейхеля, либо летели чуть правее створа.

В итоге в воротах Лестера оказался еще лишь один мяч. Де Брюйне шикарным сольным проходом оставил не у дел половину защиты Лестера, прострелил, а Жезус в падении замкнул дальнюю штангу, поразив пустые ворота.

Лестер остался на втором месте в турнирной таблице (39 очков), однако Манчестер Сити теперь отстает от него всего на очко.

Манчестер Сити — Лестер 3:1

Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43 (пен.), Жезус, 70 — Варди, 22

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне (Агуэро, 90+1), Гюндоган (Родриго, 79), Б. Силва — Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг (Фоден, 89).



Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес (Грей, 68), Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64) — Варди.

Предупреждения: де Брюйне, Гюндоган, — Ндиди, Сеюнджю.