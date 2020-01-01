Гвардиола: Я не буду спешить продлевать контракт с Манчестер Сити

Испанец хочет быть уверен, что будет полезен клубу.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу своего будущего в клубе.

“Я думаю, что в футболе для тренера полтора года до завершения контракта - это много. Мы с руководством посмотрим, какое будет положение у клуба.

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Я часто говорил, что счастлив тут и надеюсь, что смогу продолжать свою работу в Сити. Это мое желание, но хочу быть уверен, что так будет лучше и для клуба. Что они будут хотеть, чтобы я остался.

По окончанию контракта будет 5 лет моего пребывание в клубе, что является здесь огромным сроком, поэтому лучше быть уверенным, что такое решение идеально подходит для обеих сторон.

Я не буду спешить с продлением контракта. Он не заканчивается через три-четыре месяца, это не проблема“, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может покинуть Сити из-за определенного условия.