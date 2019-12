Зинченко остался в запасе на матч против Лестера

В 18-м туре АПЛ Манчестер Сити дома принимает Лестер.

Главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола огласил стартовый состав на матч. Александр Зинченко оказался в запасе.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне, Гюндоган, Б. Силва — Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг.

Запасные: Браво, Зинченко, Канселу, Гарсия, Родри, Агуэро, Фоден.

📋 Here's how we line up against the Foxes...



XI | Ederson, Walker, Fernandinho (C), Otamendi, Mendy, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, G Jesus.



SUBS | Bravo, Aguero, Zinchenko, Rodrigo, Cancelo, Foden, Garcia.



⚽️ @HaysWorldwide

🔵 #ManCity pic.twitter.com/w3RWRb8XKW