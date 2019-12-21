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Эмери: Все видели, что я страдал в Арсенале

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Французский специалист не получал удовольствия в лондонском клубе.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал подробности отставки с клуба.

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“Мой первый сезон вышел неплохим в клубе. Конечно, было желание выиграть в Лиге Европы, что дало бы право сыграть в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне мы неплохо стартовали. Ситуацию изменил матч с Шеффилд Юнайтед, где мы проиграли со счетом 0:1.

Буквально за один месяц все сломалось. Начался неудачный период, и вопрос “Что происходит?“ лишь укреплялся в умах болельщиков и людей, которые были близки к клубу.

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В таких ситуациях первый удар идет по тренеру. Окружавшие меня люди постоянно говорили: “Мы видим, что ты страдаешь“. Я даже не спорил с этим.

Увольнение? Считаю, что у нас была возможность изменить ситуацию, но в то же время отлично понимаю руководство, которому нужно брать на себя ответственность и принимать решения“, - приводит слова Эмери BBC. 

Ранее сообщалось, что Артета возглавил клуб. Эмери прокомментировал назначение испанского специалиста. 

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Теги: Унаи Эмери, Арсенал, АПЛ, футбол, Микель Артета
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Ярый  (аноним)  21.12.2019, 16:28
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Ярый
Французский специалист ?!!- он испанец!!! Писаки блин!!!!!!
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