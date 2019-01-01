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Фред стал самым быстрым игроком Манчестер Юнайтед в сезоне-2019/20

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Рывок полузащитника в матче против Эвертона позволил ему стать самым быстрым игроком в своей команде.
Фред
Фред
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред установил новое достижение в “стане красных дьяволов“.

Как сообщает пресс-служба клуба, Фред совершил скоростной рывок в матче против Эвертона, показав скорость 37,29 км/ч. Эта скорость на данный момент является самой высокой среди всех игроков манчестерского клуба в текущем сезоне.

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На втором месте находится показатель Маркуса Рашфорда - 36,32 км/ч, который он установил в матче против Кристал Пэлас.

Интересно также и то, что Рашфорд по итогам 17-ти туров 8 раз показывал самую высокую скорость в матче, Джеймс - семь раз, а Лингард и Фред - по одному.

Ранее сообщалось, что Поль Погба приступил к тренировкам в основной группе Манчестер Юнайтед.

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Теги: Фред, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, рекорд
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