Анчелотти возглавил Эвертон

Английский Эвертон официально объявил о назначении итальянского специалиста Карло Анчелетти на пост главного тренера команды.

“Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая три чемпионских титула в четырех разных странах и Лигу чемпионов, с этих пор - главный тренер Эвертона“, - гласит заявление на сайте “ирисок“.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R