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Анчелотти возглавил Эвертон

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Известный итальянский специалист продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Английский Эвертон официально объявил о назначении итальянского специалиста Карло Анчелетти на пост главного тренера команды.

“Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая три чемпионских титула в четырех разных странах и Лигу чемпионов, с этих пор - главный тренер Эвертона“, - гласит заявление на сайте “ирисок“.

Соглашение между Эвертоном и Анчелотти рассчитано на четыре с половиной года, до конца сезона-2023/24.

Напомним, у руля Эвертона ранее был Марку Силва, однако клуб отправил его в отставку после крупного поражения от Ливерпуля.

Анчелотти же до недавнего времени тренировал Наполи, однако его отправили в отставку и назначили Дженнаро Гаттузо.

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Теги: Карло Анчелотти, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, тренер, чемпионат Англии
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