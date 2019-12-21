Анчелотти возглавил Эвертон

Известный итальянский специалист продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Английский Эвертон официально объявил о назначении итальянского специалиста Карло Анчелетти на пост главного тренера команды.

“Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая три чемпионских титула в четырех разных странах и Лигу чемпионов, с этих пор - главный тренер Эвертона“, - гласит заявление на сайте “ирисок“.

Соглашение между Эвертоном и Анчелотти рассчитано на четыре с половиной года, до конца сезона-2023/24.

Напомним, у руля Эвертона ранее был Марку Силва, однако клуб отправил его в отставку после крупного поражения от Ливерпуля.

Анчелотти же до недавнего времени тренировал Наполи, однако его отправили в отставку и назначили Дженнаро Гаттузо.