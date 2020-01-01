Зинченко - в топ-5 самых дорогих левых защитников АПЛ

Рыночная стоимость украинца составляет 30 миллионов евро.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в пятерку самых дорогих левых защитников АПЛ по версии Transfermarkt.

Специалисты статистического портала оценивают украинца в 30 миллионов евро, что является 5-м результатом в АПЛ на его позиции.

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Самым дорогим левым защитником в Англии является игрок Ливерпуля Эндрю Робертсон - 80 миллионов евро. Также в топ-5 вошли Бен Чилуэлл (Лестер, 50 миллионов), Бенжамен Менди (Манчестер Сити, 35 миллионов) и Люка Динь (Эвертон, 35 миллионов).

Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел 8 матчей за "горожан" в АПЛ, и 2 - в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко попал на первое место необычного рейтинга АПЛ.