Клопп: Гвардиола - джентльмен, он гораздо лучше меня как человек

Наставник Ливерпуля поделился мнением о наставнике "горожан" Хосепе Гвардиое.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сравнил себя с наставником Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой, а также рассказал о своем отношении к испанскому специалисту.

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"То, что Пеп делает со своей командой, - невероятно. Мне действительно нравится смотреть на их игру. Гвардиола и я - разные, и наши команды отражают наш характер. Он гораздо лучше меня как человек. Он - джентльмен, а я такой, как выгляжу на боковой линии.

Мы с Пепом уважаем друг друга, но когда наши команды выходят на поле, то мы хотим победить. И это вполне нормально. По итогам сезонов в большинстве случаев он побеждал. Так было в Германии, теперь - в Англии.

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Но я абсолютно точно могу с этим смириться. У меня нет проблем с тем, чтобы быть вторым, пусть я и действительно хочу быть первым", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Отметим, что по итогам 17 туров Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 49 очков. Манчестер Сити сейчас идет третьим, набрав 35 баллов.

Впереди у "горожан" противостояние с Лестером, который сейчас находится на второй строчке турнирной таблицы (39 пунктов). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Лестер, которая начнется 21 декабря в 19:30 по киевскому времени.