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Моуринью - о назначении Артеты: Работу получает тот, у кого меньше поражений

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Именитый специалист считает, что клубы игнорируют опытных наставников.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказал свое мнение по поводу назначения экс-помощника Хосепа Гвардиолы Микеля Артеты на пост главного тренера Арсенала.

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По мнению специалиста, клуба в последнее время стали игнорировать опытных наставников из-за того, что в их резюме помимо побед есть также и поражения. Именно этим он объясняет выбор “канониров“ в пользу Артеты, а не итальянца Карло Анчелотти.

“Раньше лучшими тренерами считались парни, у которых было большое количество побед. Сейчас же лучшие - те, у кого меньше всего поражений.

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Анчелотти трижды выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Италии, Франции и Англии, везде выигрывал национальные кубки, но он проиграл порядка 200 матчей. У меня в карьере где-то 150-180 поражений - Карло немного старше меня.

Думаю, сейчас при выборе тренера на первое место выходят не ваши победы, а то, в скольких играх вы не проиграли. Клубы смотрят в резюме на количество проигрышей. В итоге работу получает тот, у кого их меньше. Не могу найти другой причины“, - цитирует Моуринью Goal.

Ранее экс-тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал назначение Микеля Артеты.

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Теги: Жозе Моуринью, Микель Артета, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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