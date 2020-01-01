Погба приступил к тренировкам в Манчестер Юнайтед

Французский футболист вернулся в общую группу.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба вернулся к тренировкам с командой после длительного восстановления после травмы лодыжки.

При этом главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер не спешит называть даты возвращения футболиста в игру.

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"Погба уже тренируется, он с командой. Мы будем смотреть, сколько ему понадобиться времени, чтобы набрать оптимальную форму и снова выйти на поле", - цитирует Сульшера пресс-служба МЮ.

В текущем сезоне Погба отыграл 6 матчей во всех турнирах и уже более двух месяцев не выходит на поле из-за травмы.

Ранее сообщалось, Манчестер Юнайтед не отпустит Поля Погба в зимнее трансферное окно.