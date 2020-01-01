Моуринью - о предстоящем матче с Челси: Я полностью предан Тоттенхэму
Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал предстоящий матч против Челси в рамках чемпионата Англии.
“Смогу ли совладать с эмоциями перед матчем с прошлым клубом? Без сомнений. Возможно, многие не смогли бы этого сделать, но мне это по силам. Для меня это игра. Сейчас я на 100% предан Тоттенхэму. И на каждом из этапов карьеры я полностью был предан клубу, в котором работал.
У меня никогда не было места для прошлых клубов: им я отдал все, что что мог и теперь каждый из них для меня в прошлом. Поэтому поединок с Челси будет для меня легким.
Будет трудно только из-за того, что Челси - сильная команда, но не из-за эмоциональной точки зрения“, - приводит слова Моуринью Sky Sports.
Матч Тоттенхэм - Челси состоится в воскресенье, 22 декабря, в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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