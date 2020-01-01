Агент Погба: Реал делал предложение по трансферу Поля, но МЮ его отверг

Мино Райола отметил, что его подопечный хочет выигрывать трофеи в составе "красных дьяволов".

Агент полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба Мино Райола прокомментировал будущее своего подопечного в составе английской команды.

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“Думаю, вернувшись в Манчестер, Поль оказался дома. Он не мог перейти куда-либо еще. Это был выбор, сделанный сердцем. Погба - очень славный парень.

Например, Поль не может злиться на Сульшера, потому что Оле хорошо относился к нему, когда Погба был моложе. Та любовь и уважение, которое получил Поль от Оле говорит о том, что ни о какой злости даже речи быть не может.

Погба хочет быть успешным и счастливым, а также выигрывать трофеи в Манчестер Юнайтед. Да, был интерес со стороны Реала, но МЮ отказался отпускать Поля. Никакой суеты в этом деле не было, потому что я работаю в соответствии с интересами футболиста.

Вы знаете, что иногда игроки могут довести ситуацию до крайности, но Полю это не нравится. Мы работаем иначе. Реал Мадрид делал предложение по Погба, но МЮ его отвергли“, - приводит слова Райолы The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Поль Погба не покинет Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.